"Sexe, genre et sexualités" d’Elsa Dorlin : bousculer nos certitudes

Elsa Dorlin creuse l’entièreté de ce que représentent les trois mots Sexe, genre et sexualités. Les parties qui composent l’essai sont tout autant diversifiées qu’imbriquées l’une dans l’autre. On ne peut en lire une sans passer par le premier chapitre dans lequel est énoncée la pensée de l’autrice.

Si cet essai peut paraitre ardu (et il l’est assurément), c’est qu’il impose d’avoir a minima certains acquis de connaissances sur le sujet afin de le lire de manière parfaitement éclairée. Si cela n’est pas le cas, il est conseillé de prendre le temps entre chaque partie pour assimiler et s’approprier les concepts décrits.

Aucun sujet n’est laissé au hasard et c’est peu dire qu’on sort de cette lecture différentež de ce qu’on était avant de la commencer

Elsa Dorlin ne se contente pas d’exposer ses recherches et celles d’autres allant dans son sens. À maintes reprises, elle compare ses pensées à celles qui lui sont opposées et poussent à la réflexion et à la critique. Elle analyse également certaines pensées philosophiques surannées et démontre leur côté tronqué par la vision patriarcale.