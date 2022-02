Sexe après une relation longue distance : comment gérer ?

Alors, que conseiller pour diminuer son stress ?

1. Ca ne sert a rien de se dire de ne pas stresser, car c’est le meilleur moyen de stresser.

2. On peut essayer de mettre des stratégies en place pour minimiser ce stress. Avoir la même attitude qu’on pourrait avoir avant de passer un examen. Dans ces cas-là, on ne sait pas tout prévoir. Par contre, on peut s’y préparer physiquement et mentalement. On ne sait pas ce que la situation va nous inspirer l’un à l’autre, mais on peut se mettre en bonne condition. Pour me sentir à l’aise dans mon corps : qu’est-ce que je peux faire ?

3. Pour se retrouver corporellement, on peut éviter de se retrouver dans un endroit qui inspire l’érotisme au départ. Par exemple, aller chercher son partenaire à la gare ou à l’aéroport et se dire qu’on va ensuite faire une ballade. Parce qu’à ce moment-là, les corps vont se rapprocher : se faire des bisous, se donner la main… Dans ce cas, les corps apprennent doucement à se redécouvrir.

