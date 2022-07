Sex Pistols : Sid Vicious et Nancy Spungen, aimer jusqu’au crime ?

Une histoire d’amour tragique, Manhattan le 12 octobre 1978 dans une chambre du Chelsea Hotel, le corps de Nancy Spungen gît sur le carrelage de la salle de bains un couteau dans l’estomac. Après plus de 40 ans, le mystère reste entier, est-ce vraiment Sid Vicious qui l’a assassinée ?

La plus célèbre des groupies punk américaine, prostituée et héroïnomane, rencontre le bassiste des Sex Pistols à Londres. Ils deviennent inséparables, le groupe se disloque et Sid rentre avec elle à New York. Il la suit dans sa descente aux enfers de ce dérivé de l’opium. Sous influence au moment des faits, le musicien n’a plus aucun souvenir de la façon dont la tragédie est arrivée. Sid Vicious sera arrêté, puis libéré sous caution mais succombera d’une overdose d’héroïne le 2 février 1979. Personne ne saura jamais ce qu'il s’est réellement passé.