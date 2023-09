"Sex Education" saison finale : l’éducation sexuelle des adolescents au-delà de l’écran

Dans cette série, on suit donc Otis, fils d’une sexologue, qui se met à donner des conseils à ses camarades de classe. Premières expériences sexuelles, complexes, masturbation, contraception, orientations sexuelles, les thématiques abordées sont vastes et diversifiées. En France, la sortie de l’ultime saison de la série s’est vue accompagnée d’une grande campagne sur l’éducation sexuelle. Le tout lancé par Netflix. La Hotline Sex Education a été mise sur pied par la plateforme et est mise en avant par de nombreux influenceurs et influenceuses. Toute une opération a de cette manière été mise en place dans plusieurs villes françaises où les questions des adolescents et jeunes adultes seront récoltées. Questions auxquelles une sexologue répondra par la suite. A cette initiative s’ajoute une campagne d’affichage d’envergure réalisée en collaboration avec le planning familial. Cette campagne a pour but de mettre en avant le numéro vert des plannings familiaux, une ligne appelable lorsque l’on souhaite poser ses questions en rapport avec la sexualité. Selon la présidente du planning familial, cette campagne est demandée depuis plusieurs années mais n’a jamais été mise en place par les pouvoirs publics. Il aura donc fallu attendre le succès de cette série pour voir les choses avancer.