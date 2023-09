Sex Education a offert à Ncuti Gatwa une forme de guérison en plus d'une nécessaire représentation

Nouvelle star des petits et grands écrans Ncuti Gatwa enchaine les rôles et les succès. Actuellement au casting du blockbuster "Barbie", il sera fin septembre dans la quatrième et dernière saison de "Sex Education" où il incarne le pétillant Eric Effiong, adolescent gay et est annoncé comme le prochain "Doctor Who", véritable institution britannique. Le comédien qui a fui le génocide rwandais avec sa famille et a grandi en Ecosse évoque dans les colonnes de Elle UK le racisme subi depuis l’enfance, l’importance de la représentation et la façon dont son rôle dans Sex Education l’a apaisé.

Il explique :"[Ce rôle] a effacé une grande partie de la haine que j’avais intériorisée. J’ai vécu le racisme toute ma vie, et même si j’ai toujours cru en moi et que j’ai toujours su que [les racistes] étaient stupides et ignorants, ça a probablement altéré ma vision du fonctionnement du monde. Ça vous fait penser que tout le monde a cette opinion et que vous devrez vous battre toute votre vie – puis vous apprenez que ce n’est pas le cas : vous pouvez trouver une tribu, vous pouvez trouver votre peuple."

Ncuti Gatwa remercie la scénariste de Sex Education d’avoir nuancé le personnage gay et noir d’Eric Effiong (l’un des favoris du public) : "il est si fort et sans gêne." L’acteur de 30 ans poursuit : "Ca m'a apporté une forme de guérison et c’était formidable pour les gens de se voir représentés. Cela m’a appris l’importance de la représentation : c’est tellement puissant et nécessaire."

La nouvelle saison de "Sex Education" est attendue le 21 septembre en streaming.

Les prochains épisodes de "Doctor Who" avec Ncuti Gatwa (le premier Doctor Who noir) succédant à David Tennant seront diffusés sur la BBC et en streaming pour célébrer les 60 ans de la série britannique.