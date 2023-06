Femme libérée travaillant dans la publicité, Samantha Jones a déménagé à Londres après s’être brouillée avec Carrie et ses copines. C’est en tout cas l’histoire racontée dans la saison 1 de "And Just Like That" pour justifier l’absence de son interprète, Kim Cattrall.

Kim Cattrall était justement absente des premiers épisodes à cause d’une dispute de longue date avec l’actrice Sarah Jessica Parker, la star de la série. Selon le Huffpost, son personnage prendra la parole durant une conversation téléphonique avec Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) durant la finale de la saison 2. Un retour inespéré après des années d’absences.

Alors qu’aucune information n’a été confirmée publiquement pas les représentants de la série, le compte Twitter officiel de "And Just Like That" a repartagé un article du New York Post avec la mention "Secret’s Out ".