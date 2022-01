Sevrage tabagique : deux solutions naturelles pour arrêter de fumer !

Qui dit nouvelle année, dit nouvelles résolutions… Arrêter de fumer en fait peut-être partie ! C’est votre cas ? Voici deux solutions naturelles proposées par Ellen Desmecht, herboriste et chroniqueuse dans "La Grande Forme".

Arrêter de fumer n’est, certes, pas chose facile… Mais c’est tout à fait possible ! La volonté est la clé de la réussite… Néanmoins, beaucoup de personnes traversent des moments plus compliqués que d’autres durant l’arrêt du tabac et ont parfois besoin d’une aide extérieure pour les aider à écraser leur dernière cigarette et à ne plus jamais y toucher.

Ellen Desmecht, herboriste, vous propose deux solutions naturelles pour vous aider à surmonter vos faiblesses et à ne pas craquer !

Le Kudzu

La racine de Kudzu, utilisée depuis longtemps en médecine traditionnelle chinoise, peut vous aider à vaincre l’addiction à la cigarette. Le kudzu peut être utilisé de deux manières : "Sa racine est utilisée comme fécule pour épaissir et côté thérapeutique, la feuille, la fleur et la racine sont utilisés pour notamment le sevrage tabagique", explique notre herboriste.