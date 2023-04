Séville – Manchester United : De Gea et Maguire ont encore frappé… sur leur propre équipe

Manchester United est retombé dans ses travers jeudi soir en offrant la qualification pour les demi-finales d’Europa League au FC Séville. Une véritable offrande quand on voit comment le 1er et le 3e but andalous sont tombés. Habitués des boulettes en tout genre, David De Gea et Harry Maguire ont encore frappé… sur leur propre équipe.

Le gardien de but et le capitaine des Red Devils ont travaillé en tandem sur le premier but sévillan. Une passe risquée de l’Espagnol, une remise manquée de l’Anglais sous pression et le tour est joué. En-Nesiry peut faire mouche après 8 minutes et donner l’avance aux siens.

Buteurs une nouvelle fois en début de deuxième période, les Espagnols ont encore reçu un joli coup de main de leur compatriote De Gea en fin de match pour donner un coup de massue définitif aux Red Devils. La relance complètement manquée du dernier rempart mancunien a ainsi permis à En-Nesiry de s’offrir un doublé et une qualification retentissante à son équipe pour les demi-finales d’Europa League.