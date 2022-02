"Seven Nation Army" des White Stripes réinventé dans une étonnante version Delta Blues

Le musicien de Nashville Justin Johnson propose sur sa chaine YouTube une incroyable reprise du "Seven Nation Army" des White Stripes.

A l'aide de sa magnifique steel guitar, il propose une relecture complète du titre dans le style distinctif du Delta Blues du Mississippi.

Pour les non-initiés, le Delta blues est un des premiers styles de blues qui doit son nom au Mississippi Delta, une région du nord-ouest de l'État américain du Mississippi qui s'étend entre la rivière Yazoo et le fleuve Mississippi et qui a une forme similaire au delta (la 4ᵉ lettre de l'alphabet grec).

A propose de sa reprise, le musicien a déclaré : "L'enregistrement original de "Seven Nation Army" est une sorte d'hybride génial entre de la slide guitar bluesy et du punk analogique. Je voulais ramener ça du coté du Mississippi et lui faire un relooking complet façon Delta Blues". Et voici le résultat :