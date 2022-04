Seungmin Kang, finaliste

Seungmin Kang a étudié à l'Université Nationale des Arts de Corée à Séoul. Elle poursuit ses études à l'École de Musique Hanns Eisler de Berlin.

Elle remporte de prestigieux concours en Corée et en Chine. En 2009, alors que sa carrière est déjà bien établie, elle reçoit un prix spécial au Concours International Rostropovitch à Paris.

Actuellement, Seungmin Kang donne des concerts en soliste et collabore avec différents orchestres en Corée, aux États-Unis et en Allemagne.

plus d'infos sur la carrière de Seungmin Kang sur son site officiel