Seuls Doel 4 et Tihange 3 seraient disponibles pour éviter la pénurie d’électricité en 2025, selon l’AFCN

Voilà une note qui pourrait bien couper l’herbe sous le pied de ceux qui misaient encore sur une prolongation d’un ou deux ans des réacteurs nucléaires belges les plus anciens dont l’arrêt est planifié d’ici fin 2025. Dans cette note dévoilée par la rédaction de la VRT, l’AFCN est catégorique: aucun des trois réacteurs les plus anciens, Doel 1, Doel 2 et Tihange 1, ne pourra être prolongé au-delà de la date d’arrêt prévue.

Il y a quelques semaines, c’était une piste. Elle était même suggérée par Elia qui, dans une note adressée au gouvernement le 1er février tirait la sonnette d’alarme sur les risques d’approvisionnement en électricité au cours des hivers 2025-2026 et 2026-2027, comme le relate la VRT. Elia, explique la VRT, ne voyait pas d’autre solution car les autres pistes (batteries, économies d’énergie, nouvelles centrales au gaz) seraient insuffisantes. À l'époque, il était aussi entendu que Doel 4 et Tihange 3, les deux réacteurs les plus récents, seraient indisponibles jusqu’en novembre 2026, le temps de les moderniser avant leur prolongation pour dix ans.

Le gouvernement avait donc décidé d’étudier cette option de la prolongation, pour une courte durée, de quelques-uns des trois plus anciens réacteurs. Il a été demandé à Engie, l’exploitant des centrales, d’analyser cette possibilité de prolonger les plus vieux réacteurs. Engie a répété ce qu’il avait déjà dit: ce ne sera pas possible pour des raisons de sûreté, des raisons d’organisation et par manque de combustible.

Dans la note qu’elle a adressée au gouvernement ce 1er mars, l’AFCN rejoint Engie dans ses arguments et ses conclusions et confirme que l’on ne pourra pas compter sur les réacteurs de Doel 1, Doel 2 et Tihange 1 au-delà de 2025.