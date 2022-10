Seuls 3% des PDG du secteur financier dans le monde sont des femmes

D’emblée, l’image est hyper précise, soignée, structurée. Elle est le reflet de ce monde à part dans lequel nous plonge ce documentaire : celui des hautes sphères de la finance. De Hong-Kong à Paris en passant par Londres, Francfort ou Singapour : nous partons à la rencontre de Alison, Laeticia, Martina, Adeline et Jennifer. Toutes cinq sont au sommet d’une pyramide et occupent un poste très élevé. La plupart de leurs collègues sont des hommes.

" Les hommes se posent moins de question " explique l’une d’elles. " Les hommes ne réfléchissent pas. Quand on leur dit d’aller de l’avant, ils ne se demandent jamais s’ils en sont capables. Ils y vont. Les femmes le font toujours " !

Passant de l’une à l’autre, la réalisatrice Frédérique de Montblanc présente ici une série de portraits intimes de ces femmes. Certaines sont mariées et ont des enfants. Chez l’une d’elle, c’est le mari qui est au foyer et qui assure les tâches ménagères. D’autres sont célibataires et ont misé d’abord sur leur carrière professionnelle, sans doute au détriment de leur vie privée.

Filmées au travail, chez elles ou lors de moments de loisir, elles nous livrent leurs réflexion sur leur carrière, sur leur rapport à l’ambition et au pouvoir, leur place de femmes dans ce monde d’hommes ou encore sur les difficultés à garder un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. C’est tout le mérite de ce film qui aborde, au travers de ces femmes, des questions de société fondamentales.

Tout au long de ce film, ces femmes racontent aussi tous les mécanismes qu’elles ont dû mettre en place pour arriver là et survivre dans l'un des secteurs les plus compétitifs au monde et les plus patriarcaux. Les femmes n’y représentent qu’une infime minorité. Ce fameux plafond de verre qui serait même double dans ce secteur financier.

Le peu de femmes qui arrivent tout en haut de la pyramide dans ce secteur sont, certes, de grandes ambitieuses. Mais ni plus ni moins que leurs alter ego masculin. Le jour où elles ne seront plus stigmatisées comme " femmes-dragon ", ce monde aura vraiment changé !

Savage Film en coproduction avec la RTBF