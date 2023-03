Seuls 23% des personnes en situation de handicap ont un emploi en Belgique

Le Conseil considère qu'il relève du rôle des autorités de garantir ce droit et de mettre plus de ressources à disposition des employeurs pour qu'ils puissent le faire. Le CSNPH plaide également pour que les personnes handicapées puissent disposer d'une formation et d'un accompagnement adaptés à tout stade de l'emploi.

Autre enjeu majeur : encourager les personnes en situation de handicap à rejoindre le marché du travail et à y rester.