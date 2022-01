Seulement 4% la population entend le "Hum", qu’est donc ce bruit mystérieux ?

Comme la science n’a pas trouvé d’explication universelle, les théories les plus folles circulent entre la science, la théorie du complot et le spiritisme New Age.

Le fait que le Hum ne soit apparu de manière officielle que dans les années 1970 induit beaucoup de monde à penser qu’il y a un lien avec la technologie nouvelle développée par l’Homme. Comme l’explique The Guardian, "nous sommes constamment assaillis par des fréquences aiguës et graves, que notre cerveau élimine activement". Dans ces conditions, serait-il possible que l’électricité, des conduites de gaz ou des tours de téléphonie cellulaire soit à l’origine du bourdonnement ?

D’autres théories expliquent que les signaux radio à ultra-basse fréquence utilisés par les sous-marins pourraient avoir un impact sur les tissus mous de nos crânes qui stimulent le nerf auditif, l’effet auditif micro-ondes qui a été étudié par des scientifiques.

Et on ne compte pas les théories de contrôle mental des gouvernements ou de la 5G qui en serait responsable.

Il n’existe aujourd’hui aucune explication satisfaisante pour la communauté scientifique et les personnes victimes de ce Hum.