Seulement 30% des toilettes publiques en région bruxelloise accessibles aux femmes

La ville de Bruxelles compte 29 urinoirs contre 8 toilettes publiques ouvertes aux deux sexes. Cette disproportion interpellante n’étonne pas Cristina Cerqueira, responsable des toilettes du Beursschouwburg, un des théâtres flamands du centre de la ville : "L’espace public a été fait pour l’homme et non pour la femme. On n’a pas pensé à donner à la femme la possibilité d’être en liberté et de pouvoir aller à la toilette quand elle veut".

Mais les choses commencent tout doucement à changer. Mardi, la ville inaugurait quatre nouveaux WC publics gratuits ouverts tant aux hommes qu’aux femmes. Mais ce service a un coût, explique Zoubida Jellab (Écolo) : "L’installation, c’est entre 65.000 et 70.000 euros. Il y a aussi le nettoyage qui doit être régulier, minimum deux fois par jour. C’est coûteux, mais c’est un choix", affirme l’échevine bruxelloise de la propreté publique.

Pour trouver une toilette publique à proximité, il existe une application mobile et un site internet afin d’avoir un accès au plan de tous les WC publics de la région : peesy.be (disponible uniquement sur Google Play Store).

Un réseau, "Toilettes Accueillantes", rassemble également une soixantaine d’établissements Horeca de la ville qui ouvrent leurs WC sans obligation de consommer. Ces derniers sont reconnaissables grâce à un autocollant en vitrine ou sur la porte. Pour Aydin Aslan, cafetier, il est naturel de laisser les personnes aller au petit coin librement : "Je n’ai jamais refusé ça en 20 ans".