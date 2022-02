Seulement 15% des côtes maritimes de la planète ont résisté au changement climatique

"Les régions côtières abritent une grande biodiversité et des millions de personnes en dépendent pour des services écosystémiques tels que la nourriture et la protection contre les tempêtes. Nos résultats montrent qu'il est urgent d'agir pour conserver les régions côtières qui restent intactes et restaurer celles qui sont dégradées, notamment pour contribuer à atténuer le changement climatique", alerte Brooke Williams, chercheur à l'université du Queensland et auteur principal de l'étude.

Les auteurs de travaux listent des mesures visant à améliorer la conservation des régions côtières. Par exemple instaurer des législations afin de protéger les régions non endommagées et lancer des projets de restauration des zones dégradées. Les chercheurs ont également publié un ensemble de données sur l'intégrité des régions côtières accessible gratuitement.