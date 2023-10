Seulement 10% des espèces des champignons ont été identifiées

Dans un laboratoire situé sous les jardins royaux à Londres, Lee Davies manipule avec précaution le reste d’une tarentule équatorienne infectée par un champignon parasite appelé cordyceps, qui s’attaque aux insectes et les transforme en "zombie" pour provoquer leur mort.

Barbe grise et tatouages de champignons sur les bras, le gestionnaire du plus grand "fungarium" (collection de champignons) du monde connaît sur le bout des doigts le contenu des milliers de boîtes vertes savamment étiquetées, qui contiennent plus de 1,25 million de spécimens séchés. "Nos collections couvrent 150 ans de recherche sur les champignons dans le monde", et le séquençage de l’ADN de ces spécimens sert de base pour identifier et nommer de nouvelles espèces, explique-t-il.