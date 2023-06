Seule contre toutes, Lotte Kopecky domine la concurrence et décroche un 3e titre national en patronne

Magistrale. Lotte Kopecky a mis à profit une écrasante supériorité pour empocher son troisième titre de championne de Belgique en ligne dimanche à Izegem, dans des circonstances difficiles.

Sans la moindre équipière pour l’aider, la superstar du cyclisme belge a dû user de toute son intelligence course pour contrer les offensives de ses nombreuses adversaires. Sur un parcours de 134,2 km peu sélectif, la coureuse de l’équipe SD Worx s’est montrée particulièrement attentive et clairvoyante pour gérer les moments critiques de la course. En particulier lors des 30 derniers kilomètres lorsque plusieurs groupes ont tenté de se détacher d’un peloton souvent groupé.

Alternant efforts essentiels et passivité judicieuse, Kopecky a ainsi pu se présenter en position optimale pour disputer le sprint final. Un emballage qu’elle a dominé haut la main en patronne du cyclisme belge pour devancer Marthe Goossens et Kelly Druyts.

Kopecky empoche donc un 3e titre en ligne après ses succès en 2020 et 2021. Elle réalise également le doublé après avoir décroché un 5e titre national consécutif contre-la-montre jeudi.