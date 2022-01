"Seule à mon mariage" : un récit initiatique porté par la culture rom

Dans le cadre de la semaine du cinéma belge et des Magritte 2022, Seule à mon mariage de Marta Bergman est diffusé ce jeudi 10 février à 21h50 sur La Trois et Auvio.

Réalisatrice belgo-roumaine, Marta Bergman démarre sa carrière par le documentaire, explorant la Roumanie et les communautés Rom. Seule à mon mariage est son premier long-métrage de fiction, et il avait été particulièrement remarqué au Festival de Cannes en 2018.

Pour cette coproduction RTBF, elle a fait appel à la jeune comédienne roumaine Alina Serban, connue internationalement grâce à son one-woman show "I declare at my own risk", évoquant sa vie dans la communauté Rom et joué dans de nombreux pays. A ses côtés, on retrouve le comédien et musicien flamand Tom Vermeir, vu dans Belgica de Felix Van Groeningen.

Nommé pour les Magritte du meilleur film et du meilleur premier film en 2019, Seule à mon mariage avait remporté celui des meilleurs costumes. La prochaine cérémonie des récompenses du cinéma belge a lieu le samedi 12 février.

Écoutez la réalisatrice présenter son film sur La Première.