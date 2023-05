Seul un Américain sur neuf fume désormais, selon une étude.

Seul un adulte sur neuf fumait en 2022, selon un sondage réalisé en 2022 auprès de plus de 27.000 Américains par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et dont les données n'ont pas encore été consolidées.

Selon ces résultats préliminaires, la consommation de cigarettes, qui était estimée à 12,6% en 2021, a continué de diminuer aux Etats-Unis, alors que la consommation de e-cigarettes a continué de croître, passant de 4,7% en 2021 à 5,9%. Les cigarettes électroniques sont populaires auprès des jeunes Américains.

En 2018, 3,6 millions de lycéens et collégiens vapotaient, un chiffre en plein essor.

En 2020, 30,8 millions d'Américain fumaient, selon une estimation du CDC : 14,1% des hommes et 11% des femmes.

Le taux de fumeurs aux Etats-Unis a nettement diminué depuis plusieurs décennies du fait de politiques de santé musclées ciblant le tabagisme, à l'origine de cancers ou encore de maladies cardiovasculaires. Toutefois selon les CDC, le tabac reste la première cause de maladie et de décès évitable aux Etats-Unis.