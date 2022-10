Seul sur sa planète : Simon Mignolet, l’ange gardien brugeois

Il ne leur fallait plus qu’un petit point pour entrevoir les 8e de finale de Ligue des Champions. Ce mercredi soir, les Brugeois, pourtant dépassés dans le jeu par moments, ont brillamment accompli la mission en arrachant le match nul contre l’Atletico Madrid (0-0). Un partage, héroïque dans la forme, qui porte, comme souvent, le sceau du même homme : Simon Mignolet, infranchissable entre ses perches.

Il n’y avait qu’à voir le regard désemparé de Diego Simeone en fin de match pour comprendre l’étendue des dégâts. Mine déconfite, bras ballants et yeux levés vers le ciel, comme s’il tentait d’implorer une divinité quelconque. Une image rarissime d’un coach d’ordinaire bouillonnant mais visiblement poussé dans ses retranchements moraux par un seul adversaire : Simon Mignolet. L’homme de la qualification brugeoise. L’homme qui a dégoûté tout Madrid à lui tout seul.

Un récital qu’on aurait pu sentir venir dès l’entame du match. Mignolet est en forme et en confiance… et ça se voit. Capitaine symbolique même sans brassard, leader vocal, il harangue, encourage, recadre ses défenseurs. Et quand le danger est là, il répond présent. D’abord sur ce ballon vicieux de Koke puis en se montrant impérial sur une tête puissante d’Antoine Griezmann. Deux arrêts coup sur coup qui donnent le ton avant une fin de match stratosphérique.