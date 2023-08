Hugues : "On se connaît un peu car on s’est souvent croisés durant les matinales. J’étais sur le 6/8 et elle dans le 8/9 donc on s’est souvent croisés entre nos deux émissions. Le feeling passe déjà super bien car nous sommes tous les deux dans l’envie de s’amuser donc ça sera cool. Et puis ce que j’adore chez Livia, c’est qu’elle avance dans la vie avec confiance. Elle fonce et je trouve ça génial car je suis plutôt du genre à me poser beaucoup de questions donc je pense qu’on va faire un chouette duo complémentaire."

Livia : " En effet, le feeling est déjà bon car on échange pas mal pour se connaître un peu plus aussi personnellement. Je trouve que c’est important d’apprendre à se connaître et de bien s’entendre car les duos complices font aussi le succès des émissions. Mais c’est déjà bien parti parce que par exemple, lorsqu’il était en vacances cet été, j’ai souvent réagi à ses stories et lui aux miennes. On s’est dit également qu’on allait aller manger ensemble avant le début. En plus, c’est quelqu’un de très cultivé, qui est très intéressant donc je sais que ça va très bien se passer."