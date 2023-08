Pour la troisième fois consécutive, Pierre de Modave, le premier champion de l’émission reste à la première position du classement avec une cagnotte remportée de 750 euros. Ce fonctionnaire de 34 ans se décrit comme "plutôt calé" en culture G et c’est le cas de le dire ! En plus d’avoir participé à "Seul contre vous", Pierre de Modave a déjà eu la chance de participer à des jeux tels que "Still Standing" ou encore "Tout le monde veut prendre sa place".