Seul candidat, Gianni Infantino réélu "par acclamation" à la présidence de la FIFA

Gianni Infantino a été réélu à la présidence de la FIFA lors du 73e congrès de l’organisation qui gère le football mondial. Il était le seul candidat en lice et a été élu par "acclamation". Décrié et pourtant indétrônable, il va entamer un nouveau mandat de 4 ans à la tête du football mondial.



L’Helvetico-italien de 52 ans est arrivé à la tête de la FIFA en février 2016. Il avait succédé à Sepp Blatter, suspendu suite à son implication dans un scandale de corruption.



Avant de briguer (et d’obtenir) la présidence de la FIFA, Infantino avait occupé différentes fonctions au sein de l’UEFA. Diplômé en droits, il a fait ses premiers pas dans le département juridique. Il a ensuite gravi les échelons jusqu’à devenir Secrétaire général de l’UEFA en 2009.