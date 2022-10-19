Інформаційні сесії щодо еквівалентності дипломів | Sessions d’info sur l’équivalence de diplôme

Щоб знайти роботу, працювати за фахом або продовжити навчання в Бельгії, ваш диплом має бути визнаний у країні перебування. Визнання або еквівалентність диплому є офіційним рішенням, яке підтверджує диплом, отриманий за кордоном, у бельгійській системі освіти. Це стосується як атестата про середню та спеціальну освіту, диплома про вищу освіту чи університет, так і атестатів, отриманих після навчання.

CIRE (Координація та ініціативи для біженців та іноземців) у партнерстві з брюссельським агентством працевлаштування Actiris та орієнтаційним центром Cité des Métiers організовують кілька загальних інформаційних сесій про кроки, які необхідно виконати для отримання еквівалентності диплома. Вони спрямовані на українців у Брюсселі, які не володіють ні французькою, ні англійською.

Наразі кілька сесій організовуються за такою адресою: Cité des Métiers – Avenue de l’Astronomie 14, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode. Вони відбуваються кожного разу вранці з 9:30 до 11:30 та вдень з 13:30 до 15:30 у такі дати: четвер, 20 жовтня, понеділок, 7 листопада, вівторок, листопада 15 (онлайн-сесія), четвер, 24 листопада, вівторок, 29 листопада, четвер, 8 грудня та п’ятниця, 16 грудня.

Щоб зареєструватися, просто надішліть електронний лист на адресу adarsaniia@cire.be англійською або українською мовою, вказавши сесію, яку ви бажаєте відвідати. Ви отримаєте електронний лист із підтвердженням. Оскільки кількість місць обмежена, реєстрація обов’язкова.