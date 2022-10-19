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Інформаційні сесії щодо еквівалентності дипломів | Sessions d’info sur l’équivalence de diplôme

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Щоб знайти роботу, працювати за фахом або продовжити навчання в Бельгії, ваш диплом має бути визнаний у країні перебування. Визнання або еквівалентність диплому є офіційним рішенням, яке підтверджує диплом, отриманий за кордоном, у бельгійській системі освіти. Це стосується як атестата про середню та спеціальну освіту, диплома про вищу освіту чи університет, так і атестатів, отриманих після навчання.

CIRE (Координація та ініціативи для біженців та іноземців) у партнерстві з брюссельським агентством працевлаштування Actiris та орієнтаційним центром Cité des Métiers організовують кілька загальних інформаційних сесій про кроки, які необхідно виконати для отримання еквівалентності диплома. Вони спрямовані на українців у Брюсселі, які не володіють ні французькою, ні англійською.

Наразі кілька сесій організовуються за такою адресою: Cité des Métiers – Avenue de l’Astronomie 14, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode. Вони відбуваються кожного разу вранці з 9:30 до 11:30 та вдень з 13:30 до 15:30 у такі дати: четвер, 20 жовтня, понеділок, 7 листопада, вівторок, листопада 15 (онлайн-сесія), четвер, 24 листопада, вівторок, 29 листопада, четвер, 8 грудня та п’ятниця, 16 грудня.

Щоб зареєструватися, просто надішліть електронний лист на адресу adarsaniia@cire.be англійською або українською мовою, вказавши сесію, яку ви бажаєте відвідати. Ви отримаєте електронний лист із підтвердженням. Оскільки кількість місць обмежена, реєстрація обов’язкова.

Pièce jointe

Визнання іноземних дипломів у Бельгії

Pour trouver un travail, exercer votre métier ou encore poursuivre des études en Belgique, votre diplôme doit être reconnu par votre pays d’accueil. La reconnaissance ou l’équivalence de diplôme est une décision officielle qui permet de valider le diplôme obtenu à l’étranger dans le système éducatif belge. Cela concerne tant le certificat d’enseignement secondaire que spécial, le diplôme d’études supérieures ou universitaires, ainsi que les attestations obtenues suite à une formation.

Le СIRE (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers), en partenariat avec l’agence bruxelloise pour l'emploi Actiris et le Centre d'orientation Cité des Métiers organisent plusieurs séances d’information générale sur les démarches à suivre pour obtenir une équivalence de diplôme. Elles s’adressent aux Ukrainiens de Bruxelles ne parlant pas le français ni l’anglais.

Plusieurs sessions sont organisées en ce moment à l’adresse suivante : Cité des Métiers – Avenue de l’Astronomie 14, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode. Elles se déroulent à chaque fois le matin de 9h30 à 11h30 et l’après-midi de 13h30 à 15h30 aux dates suivantes : le jeudi 20 octobre, le lundi 7 novembre, le mardi 15 novembre (session en ligne), le jeudi 24 novembre, le mardi 29 novembre, le jeudi 8 décembre et le vendredi 16 décembre.

Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer un courriel à adarsaniia@cire.be en anglais ou en ukrainien, en précisant la session à laquelle vous souhaitez assister. Vous recevrez un courriel de confirmation. Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire.

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