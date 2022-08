Sessa ou rien

L’itinéraire de Sessa est facile à suivre. Depuis toujours, c’est une route à sens unique, entièrement consacrée à la musique. Né dans une communauté juive de São Paulo, l’artiste a commencé son éducation musicale très tôt, à la synagogue. Ado, il déplace ses croyances dans les morceaux psychédéliques du groupe Garotas Suecas (traduisez Filles Suédoises). Puis, obligé de quitter le pays de la Samba pour suivre les pas d’un papa businessman, Sergio Sayeg - de son vrai nom - atterri à New York. C’est là, en 2015, qu’il croise la route de Yonatan Gat, lui aussi exilé, mais pour d’autres raisons… Pionnier du revival rock garage, ce dernier est le membre fondateur des incroyables Monotonix. Furieux et contestataires, ces musiciens empilent des concerts légendaires et claquent des gros mots qui déplaisent à la nation. Obligé de quitter Israël et de trouver refuge sous des cieux plus cléments, Gat se lance alors en solo aux États-Unis. À peine arrivé à New York, le musicien israélien rencontre Sessa et lui propose un job de bassiste. Les deux unités déracinées s’entendent à merveille, enregistrent un disque aux côtés du producteur Steve Albini (Nirvana) et partent en tournée en compagnie de Thee Oh Sees et Sun Ra Arkestra.