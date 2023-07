Ses rêves, ses fans, le MotoGP en Belgique : Valentino Rossi est de retour aux 24 Heures de Spa

Deux ans après avoir mis un terme à sa carrière en MotoGP pour se consacrer au sport automobile et à l'endurance, la popularité de Valentino Rossi est toujours aussi intacte.

Dans les paddocks de Francorchamps, où il participe cette semaine aux 24 Heures de Spa, ses fans belges scrutent le moindre de ses déplacements. Le Docteur tente de leur accorder un maximum de temps, conscient de ce que représente un sourire, une photo ou un autographe pour ses fidèles supporters.

"J'ai réalisé l'an dernier que j'étais très populaire en Belgique, parce que c'était la première fois que je participais aux 24 Heures de Spa, souligne Valentino Rossi au micro de la RTBF. Il y avait énormément de fans, de vrais passionnés de sports moteurs, des fans des 24 Heures, des voitures, mais aussi des motos. C'est dommage que le MotoGP ne vienne pas ici sur ce circuit. Mais peu importe, le soutien des fans ici est toujours spécial. Je suis ici parce que je m'amuse encore. J'ai été pilote pendant toute ma vie, depuis tout petit j'ai grandi avec cette passion. J'ai d'abord été pilote de moto bien sûr, mais j'ai toujours été un grand fan de tous les sports moteurs. Aujourd'hui, je prends énormément de plaisir en pilotant des voitures de course. Mes rêves ? Oui, j'en ai encore. Je veux être le meilleur pilote de GT possible, atteindre le top niveau, et disputer les 24 Heures du Mans."

La BMW M4 GT3 de l'équipe belge WRT, qui porte - évidemment - le numéro 46, s'élancera depuis la 21e position sur la grille de départ. Grâce à l'expérience de ses deux coéquipiers, le Belge Maxime Martin et le Brésilien Augusto Farfus, Vale apprend vite... et bien.

"Je pense qu'on a le potentiel pour atteindre nos objectifs !, sourit l'Italien. L'équipe est très bonne, la voiture est très bonne, et mes coéquipiers sont vraiment très rapides. En particulier Maxime Martin, il habite vraiment très près d'ici. Il est toujours très rapide à Spa, dans toutes les conditions. Mais dans ce genre de course, tout peut se passer. Et donc, on verra. C'est une course de 24 heures, il y a beaucoup de voitures en piste, beaucoup de conditions différentes, mais je pense qu'on peut être forts !"

Pourrait-on un jour voir le MotoGP à Spa ? Pour Valentino Rossi, le spectacle serait au rendez-vous... mais pas dans la configuration actuelle du circuit.

"Cette piste est fantastique, c'est la meilleure pour les voitures. Cela pourrait aussi être fantastique pour les motos, mais le problème pour moi, c'est qu'il y a deux ou trois endroits où ce circuit est encore un peu trop dangereux pour le MotoGP. Parce qu'en MotoGP, on a besoin de beaucoup d'espace. Mais s'ils arrivent à amener le MotoGP ici, sur ce circuit, je pense que ça peut être très marrant !"

Les 24 Heures de Spa seront à vivre en direct vidéo intégral dès ce samedi, 16H !