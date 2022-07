Ses points au CEB mal encodés : "Mounir, Molenbeekois de 11 ans, aurait raté s’il n’y avait pas eu vérification"

43,6% en Français, 44,4% en Mathématiques, 48,3% en Sciences, 55% en Histoire et Géographie. La messe était dite pour Mounir (prénom d’emprunt) à la lecture des résultats de ses épreuves externes du CEB : échec et redoublement de sa sixième primaire. Mais après avoir introduit une réclamation auprès de son école et consulté les copies d’examens, ses parents se rendent compte que les notes reprises dans la feuille récapitulative des résultats ne sont pas celles figurant sur les copies des épreuves. L’encodage était erroné. Une bourde que tente aujourd’hui de comprendre Mounir, ses parents et son école, l’Institut Saint-Louis de Bruxelles, qui a adressé une demande d’explications auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Mounir, Molenbeekois de 11 ans, est un élève moyen. Mais pour le CEB, il le sait, il va devoir mettre les bouchées doubles. Ses parents l’inscrivent au CDJ (Centre de Jeunes) d’Anderlecht, une association qui propose des ateliers de préparation, sous formes de de modules, aux épreuves scolaires externes comme le CESS, le CE1D et… le CEB.

Mounir avait réussi ces épreuves de CEB lors des tests

"Nous organisons aussi des épreuves d’examens blancs pour permettre aux jeunes de se tester, de vérifier leurs maîtrises dans les différentes matières", raconte Fouad El Abbouti, bénévole du CDJ d’Anderlecht. "Tout est mis en place pour préparer les enfants au mieux. Et Mounir, lui, avait réussi ces épreuves d’examens blancs, haut la main. Il a montré de très bonnes capacités. C’est un enfant sensible, très à l’écoute, il a envie de réussir. Malgré le covid, malgré la crise sanitaire et les difficultés, il est présent le week-end, lors des modules. Et ses parents sont derrière. Avec les enseignants bénévoles qui encadrent Mounir, l’enfant est mis dans les conditions du CEB."

Et lorsque vient l’heure du vrai CEB, à Saint-Louis, Mounir continue sur sa lancée. Il sait, au fond de lui, qu’il a réussi. Mais au moment de la proclamation, c’est la douche froide… Il ne réussit pas son certificat. "L’enfant est en pleurs, il est catastrophé, il n’arrive même pas à parler", se souvient Fouad El Abbouti. "Il s’est donné. Et là arrivent ces échecs. L’école lui conseille alors, non pas d’aller en première différenciée, mais plutôt de recommencer sa sixième primaire."

Personne n’imaginait ce qui allait arriver

Tristesse pour Mounir, tristesse pour ses parents. "Notre asbl leur conseille cependant de faire un recours pour voir s’il n’y a pas eu d’erreurs. Et puis, on dit à la maman de tout de même demander à voir les épreuves pour noter ce qui n’a pas été, voir les erreurs de Mounir. La démarche, au départ, elle est celle-là. Personne n’imaginait ce qui allait arriver."

Reçue par l’école, la maman se voit d’abord refuser le droit de consulter les épreuves. "On lui dit qu’elle n’en a pas le droit. Or, la loi stipule qu’elle peut. Ce qui est logique si on veut contester un résultat. Finalement, l’école accepte de lui montrer les fascicules. Et là, stupéfaction totale ! Mounir a réussi partout: c'est indiqué sur les feuilles."

En réalité, Mounir n’a pas 43,6% en Français comme encodé dans le bilan final mais 60,8%. En Maths ? 72% au lieu de 44,4%. En sciences, il a obtenu 73,3% et non 48,3%. En histoire et en géo, l’écart entre la note erronée et la bonne est de plus de 10% : 66,6% au lieu de 55%. "C’est une grosse différence." Tout le monde se rend alors à l’évidence que Mounir a donc bien réussi son Certificat d’Etudes de Base. Il ne doit pas redoubler sa sixième mais il doit passer en première secondaire classique.