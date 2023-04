Ses plans pour l’entrejeu, le duo Vertonghen – Faes, la défense à 4 : Domenico Tedesco fait le point sur ses choix

Autre sujet, autre poste, celui du duo de défenseurs centraux. Si c’est la paire Jan Vertonghen – Wout Faes qui a la préférence du sélectionneur, le duo n’est pas figé.

"Je suis satisfait de la paire Jan – Wout. Jan est très important. Il a un excellent pied gauche. Et puis, il a été très bon dans la construction. C’est un leader. Il communique beaucoup. Mais je n’ai pas de duo favori. Mes décisions sont un peu plus difficiles, car vous devez voir les adversaires, l’équipe, le groupe. J’ai d’autres choix, comme Zeno Debast qui est un joueur fantastique. C’est un top talent, il n’a que 19 ans. Arthur Theate et Sebastiaan Bornauw peuvent aussi prétendre à une place de défenseur central."

Et Tedesco d’ajouter sur une défense à quatre ou à cinq : "J’ai déjà joué avec cinq défenseurs, trois centraux, car cela vous donne des avantages autres part. On peut occuper le terrain différemment et on verra. Chaque système a son avantage et désavantage. Et on a beaucoup de bons joueurs partout. Et si on a joué à quatre, cela ne veut pas dire qu’on ne va plus jouer à cinq derrière."