Ses installations fermées pour raisons de sécurité: le FC Trooz actuellement dans l'impasse

Le club a tout fait pour reculer l’échéance. Avec des solutions de fortune, l’équipe première et les jeunes ont pu jouer de la mi-août à mi-décembre. Mais la situation s’est dégradée, et lors de la reprise après une pause forcée en raison du Covid, le FC Trooz n'a pu disputer son match de reprise: "On se rend compte qu'avec l'arrivée de l'hiver, le fait que des pénuries graves au niveau du réseau électrique, du sanitaire comme le chauffage, font en sorte que le bâtiment s'abime très très vite et qu'il n'est plus possible à l'heure d'aujourd'hui de proposer, de façon sécurisée, d'y accéder" confie Marc Cavallaro, secrétaire.

Effectivement, les installations sont devenues dangereuses et n'offrent plus aucun confort. Des prises électriques sont à nu, les gaines sont toujours gorgées d'eau, les tableaux électriques et la chaudière sont à remplacer. "La dégradation touche aussi la cafétéria dans la mesure où, sans chauffage, les plafonds commencent à gondoler", poursuit le secrétaire. "Impossible vraiment d'accueillir nos équipes avec tous ces problèmes. On est donc à l'arrêt pour ce qui est des matchs à disputer chez nous."