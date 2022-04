Ses favoris pour le Mondial 2022, le Barça de Xavi : les confidences de Ronaldinho

La légende brésilienne Ronaldinho est de retour à Barcelone. Non pas comme joueur, ni entraîneur, mais bien pour se confier dans un entretien accordé au quotidien catalan Mundo Deportivo. L’ex-Blaugrana est revenu sur la bonne passe actuelle du Barça et a également donné ses favoris pour la prochaine Coupe du Monde.

Ronaldinho a fait le bonheur du FC Barcelone entre 2003 et 2008. Durant ces cinq années, El Gaucho a émerveillé tout un stade par ses dribbles incessants, sa technique hors du commun et sa joie de vivre. Si Ronnie, 42 ans, suit désormais le football de plus loin, le retour en forme du Barça, orchestré par son ancien coéquipier Xavi, ne lui a pas échappé.

"J’ai bien regardé le Barça avec Xavi, qui est revenu et nous a apporté de l’excitation. En tant qu’ami et ex-partenaire qu’il est, cela excite les gens et moi aussi. Donc, aujourd’hui, je veux regarder à nouveau le Barça. Lui, quand il jouait, avait déjà une vision d’entraîneur. Il a guidé le jeu et je le vois très bien car cela nous donne envie de revoir les matchs du Barça".

Ronaldinho croit d’ailleurs encore au titre pour le Barça, malgré un retard de 15 points sur le rival madrilène (Barcelone compte deux matches de moins) : "Je l’espère et en tant qu’amateur, j’ai hâte que les choses se passent bien et je pense qu’un retour est possible".