Ses fans belges, son amour du circuit : les confidences de Valentino Rossi avant les 24H de Spa

Valentino Rossi participera ce week-end pour la première fois aux 24H de Spa-Francorchamps. Nous avons eu la chance de rencontrer la star italienne, adulée par la foule depuis mercredi.

"C'est la course la plus importante de la saison. J'ai toujours regardé cette course par le passé car c'est une superbe épreuve. Je l'apprécie beaucoup car toutes les voitures sont de la même catégorie et car le circuit est absolument mythique. J'avais souvent testé le tracé sur simulateur, mais jamais dans la vraie vie. Je suis super heureux d'être ici et impatient de découvrir comment ça va se dérouler. Ca s'annonce long et compliqué", a-t-il expliqué à notre micro.

Et d'ajouter : "La complicité avec mes équipiers est vraiment bonne. J'adore Fred Vervisch. C'est un garçon rapide et très drôle. Un peu fou d'ailleurs. C'est un très bon coach, il m'apprend plein de choses. Nico Müller est fantastique, il est toujours calme. J'apprécie la construction d'une complicité avec les équipiers."

"Quand j'ai arrêté le MotoGP, je ne savais pas trop ce que ça allait donner. J'avais effectivement de nombreux fans à travers le monde. C'est génial de les voir me suivre en course auto. C'est parfois difficile à gérer car vous devez poursuivre votre travail. Ce qui est évident, c'est qu'ils m'apportent beaucoup d'énergie. Les tests, c'était la première fois que je roulais en Belgique. Je savais cela dit que la passion pour la moto est bien présente chez vous. Il y a plein de gens avec des tatouages. Je veux vraiment remercier tous mes fans. Comme le MotoGP n'est jamais venu en Belgique, j'ignorais finalement si j'avais beaucoup de supporters ici ou non. C'est une belle surprise donc", a-t-il aussi souri.

Les 24H de Spa seront à suivre en direct vidéo dès 16H45.