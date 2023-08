Ses coéquipiers Bagioli et Vervaeke malades, Remco Evenepoel rassure : "Les autres équipes en font toujours tout un drame"

Remco Evenepoel est-il maudit ? Touché par le Covid et contraint à l’abandon sur le Giro, le Belge pourrait vivre pareille mésaventure sur la Vuelta. On n’en est évidemment pas encore là mais on apprend aujourd’hui que deux de ses coéquipiers, Louis Vervaeke et Andrea Bagioli, seraient malades.

Ils ont d’ailleurs fini dernier et avant-dernier de l’étape de mercredi, à plus de 15 minutes de la tête de course. Et alors que les rumeurs enflaient autour d’une possible épidémie au sein de l’équipe Soudal Quick-Step, la formation belge a confirmé ce matin que les deux coureurs étaient bel et bien malades.

Reste à voir la nature de cette maladie : COVID ou "simples" soucis gastriques, on n’en sait, pour l’instant, pas encore plus. Toujours est-il, qu’au vu de la jurisprudence Giro, on doit être particulièrement prudent (ou inquiet) dans les rangs belges.

Interrogé par Lancelot Meulewaeter ce matin, Remco Evenepoel a, lui, rassuré tout le monde, lançant une petite pique à ses adversaires au passage : "Mon inquiétude n’est pas grande, ils vont bien. Les autres équipes en font toujours tout un drame mais ils vont bien, ils ont juste eu une mauvaise journée, une mauvaise nuit, aujourd’hui, ils vont beaucoup mieux. Ce sont des petits bobos d’un grand Tour."

L'étape, très aérienne, de ce jeudi en dira sans doute plus sur l'état de forme de l'escouade Soudal Quick-Step.