Ses ambitions, Remco Evenepoel, sa passion pour le vélo : Emma Siegers se confie avant ses premiers championnats d’Europe junior

Alors que le cyclisme belge compte parmi ses représentants de plus en plus de grimpeurs, Emma se place dans cette catégorie également. "Je me compare souvent à Remco Evenepoel lui car c’est un grimpeur et il est bon en contre-la-montre. Ce sont mes qualités également." À l’image de son "exemple", tout n’a pas toujours été rose pour Emma dans ses trois années de vélo. "L’année passée, j’ai un accident quand une voiture m’a renversée", explique-t-elle. Si elle s’en était plutôt bien tirée physiquement avec une commotion cérébrale et des bleus, c’est surtout mentalement que la situation a été difficile. A-t-elle alors pensé à arrêter ? "Non, jamais. J’aime trop le vélo", martèle-t-elle. Et elle a bien fait car, seulement un mois après l’accident, elle a remporté une course, ce qui a été "un déclic" pour elle.

Pleine d’ambitions, Emma ne manque pas d’exemples à suivre. "La médiatisation de plus en plus importante du cyclisme féminin est très importante car cela donne envie à de plus en plus de filles de faire du vélo, notamment grâce à des coureuses comme Lotte Kopecky et Annemiek Van Vleuten qui sont les reines du vélo. Elles montrent l’exemple."

En cette fin de saison, Emma veut continuer à progresser et utilise notamment sa présence en Coupe des nations sous le maillot belge pour cela. "C’est super bien de représenter le pays. Cela me permet aussi de rouler avec des filles qui ont le même niveau que moi et on peut travailler en équipe."

Lors des derniers Mondiaux, la Rendeusienne avait dû se contenter d’une place de réserviste mais cela n’a pas altéré sa motivation pour autant, bien au contraire. "J’étais très déçue mais j’ai continué à me battre, à prouver ce que je savais faire." Et la voici donc récompensée de cela avec une place dans la sélection pour l’Euro durant lequel elle disputera le relais mixte et la course en ligne chez les juniors, ce qui sera son premier grand championnat. "Mon ambition ? Faire le meilleur résultat possible."