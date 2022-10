Services de secours : les volontaires seront bientôt mieux indemnisés

En 2019, les plafonds d'indemnité avaient été relevés. Mais le plafond des cotisations de sécurité sociale (ONSS) n'a pas été relevé au même niveau.

En conséquence, il existe actuellement un traitement fiscal et social différent des indemnités. Concrètement, un volontaire peut percevoir une indemnité allant jusqu'à 4.957 euros par an sans avoir à payer de cotisations sociales. Pour les impôts, ce plafond est par contre à 6.250 euros par an.