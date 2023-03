Service psychiatrique : comment le personnel gère-t-il l’agressivité des patients ?

Mardi dernier, un patient de l’institut psychiatrique Fond’Roy à Uccle est décédé à la suite de tirs de policiers.

L’homme hospitalisé sous la contrainte ne pouvait plus être maîtrisé par le personnel de l’établissement. Les soignants ont alors appelé la police. Le patient était très agité et aurait été armé d’une arme blanche, les policiers ont tiré et l’ont touché au bras et à l’abdomen.

Comment procède le personnel des centres psychiatriques pour gérer l’agressivité ? Ecoutez le reportage de Tom Denis. Il s’est rendu dans les couloirs des urgences psychiatriques de l’Hôpital Saint-Luc en Région bruxelloise.