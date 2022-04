Service minimum pour le PSG, accroché par Lens à 11 contre 10 mais… sacré champion de France

C’est ce qui s’appelle communément 'assurer le service minimum'. Alors qu’il ne lui manquait plus qu’un petit point pour être sacré champion de France, le PSG a rempli sa mission sans briller mais en grappillant cette unité salvatrice à domicile contre Lens (1-1).

Un partage qui permet aux Parisiens de rafler le 10e titre de leur histoire mais qui ne restera pas dans les mémoires tant les Parisiens n’ont pas réalisé un grand match. Ils n’auront finalement dû leur salut qu’à un beau but de Leo Messi. En supériorité numérique après l’exclusion précoce (57') de Kevin Janso, ils ont inexplicablement relâché leur étreinte et fini par encaisser un but en fin de match, des œuvres de Corentin Jean.

Avec 78 unités à quatre matches de la fin, le PSG ne peut cependant plus être rejoint par Marseille (-16 avec un match de moins) et peut donc savourer le 10e titre de son histoire. Les Parisiens reprennent ainsi leur dû après une année de disette marquée par le titre de Lille l’an passé. Est-ce que ça suffira à atténuer la déception de la Ligue des Champions ? Pas sûr. Mais du côté du PSG, on s’en contentera sans doute ce samedi soir.