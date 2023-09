Service militaire exempté pour les Sud-Coréens s’ils ramènent la médaille d’or d’esport aux jeux asiatiques

Cette mesure a été étendue à l’esport car il n’est plus seulement en démonstration comme lors de l’édition précédente des Jeux asiatiques et aura de véritables champions continentaux dans sept jeux vidéo, dont le principal du genre League of Legends, EA SPORTS FC (ex-FIFA) ou encore Street Fighter V.

En Corée du Sud, tous les hommes sud-coréens valides doivent effectuer au moins un an et demi de service militaire, principalement car ce pays de quelque 52 millions d’habitants reste théoriquement en guerre avec la Corée du Nord. Dans ce contexte, les exemptions, délivrées au compte-gouttes par Séoul, par exemple à des musiciens classiques, suscitent de vifs débats.