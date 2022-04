Service imprécis, cascade de fautes directes, les chiffres de la défaite logique de Djokovic à Monte Carlo

Alors qu’il n’a joué que trois matchs cette saison – au tournoi de Dubaï – il était certain que Djokovic se présentait à Monaco sans aucun rythme dans les jambes. Dès lors, difficile de tenir sur la longueur.

En conférence de presse d’après-match, le Serbe l’a avoué : il a craqué physiquement dans le troisième set. "Je n’ai pas aimé la façon dont je me suis senti dans le troisième set. J’étais complètement à court d’énergie, je ne pouvais pas tenir l’échange. Sur terre, si on ne peut pas tenir l’échange parce qu’on ne sent plus ses jambes, c’est mission impossible. Je n’aime pas ce sentiment, mais nous allons voir avec mon équipe pourquoi je me suis senti comme ça et on va reprendre à zéro."