Service de sécurité : un test grandeur nature au Basilix Shopping Center

La Région bruxelloise a mobilisé ce dimanche 19 mars les autorités administratives avec les services d’urgence et de sécurité, pour un test grandeur nature au Basilix Shopping Center. Un exercice qui "s’inscrit dans le cadre des obligations légales des autorités et des services de secours", rappelle Sophie Lavaux, Haut fonctionnaire et directrice générale de safe.brussels.

Plusieurs dizaines d’intervenants et figurants, pompiers, policiers, médecins, militaires et collaborateurs des autorités régionales étaient déployés avec un seul objectif : tester ensemble les procédures d’intervention et de coopération entre les services de secours.

"En matière de sécurité, il n’y a pas de routine et il faut se préparer au maximum et dans les situations les plus diverses, car c’est ainsi que l’on sauve des vies en condition réelle. Ce dimanche, nous testons avant tout la collaboration entre les acteurs de terrain dans le cadre d’un différend conjugal qui s’est dégradé et nécessitant les appuis techniques de certains services spécialisés de la défense, de la Police, du SIAMU et de la santé publique", détaille Sophie Lavaux.