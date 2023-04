Service de changement d’adresse de Bpost : une sécurité sans faille ? On a testé

Chez Bpost, on tient à signaler d’abord qu’une telle pratique est illégale, que c’est de la fraude.

Et donc, cela demande un peu de temps. Mais pour l’instant, on y travaille…

Ensuite, la porte-parole de Bpost, Laura Cerrada Crespo précise aussi qu’il y a des procédures constantes d’amélioration de la sécurité sur internet : " Chez nous, il y a des processus qui vont être mis en place… La machinerie est assez lourde, mais donc ce sont des processus qu’on met en place pour tous nos services. Et donc, cela demande un peu de temps. Mais pour l’instant, on y travaille… On change nos processus opérationnels pour assurer une sécurité beaucoup plus large ".

En guise de vérification, Bpost précise aussi qu’un courrier est envoyé à l’adresse initiale pour laquelle un changement est demandé. Effectivement, Paul-Henri a bien reçu un courrier lui confirmant une demande de transfert de courrier. Donc, s’il avait été véritablement victime d’un acte de malveillance, il aurait pu signaler des soupçons de fraude à Bpost et faire stopper la procédure.