Sérum, hydrolat et eau micellaire : tout savoir sur ces produits de beauté qui promettent une jolie peau

Le sérum

Un sérum est un soin léger, aqueux, à absorption rapide, formulé avec de fortes concentrations d’ingrédients actifs. Contrairement aux crèmes hydratantes, qui sont conçues pour hydrater et protéger la surface de la peau, les sérums sont conçus pour pénétrer profondément dans la peau et délivrer des ingrédients puissants directement aux cellules qui en ont le plus besoin.

Combattre les problèmes de peau

L’un des principaux avantages du sérum est qu’il permet de répondre à un large éventail de problèmes de peau comme les rides et ridules, les taches brunes, la peau sèche et terne. Ainsi, le sérum à la vitamine C est particulièrement efficace pour éclaircir la peau et réduire l’apparence des taches brunes, tandis qu’un sérum à l’acide hyaluronique est idéal pour hydrater et repulper la peau. Formulé avec du rétinol, il s’avère être un puissant anti-âge, car il contribue à stimuler la production de collagène et à réduire l’apparence des rides et ridules.

On apporte à notre peau des ingrédients actifs qui peuvent aider à résoudre des problèmes spécifiques

Le sérum permet également de renforcer l’efficacité de l’ensemble du programme de soins de la peau : "En incorporant un sérum ciblé à sa routine, on apporte à notre peau une dose supplémentaire d’ingrédients actifs qui peuvent aider à résoudre des problèmes spécifiques" explique Emilie Van de Poel. Et comme les sérums sont légers et rapidement absorbés, ils n’interfèrent pas avec l’absorption d’autres produits de soin de la peau, tels que les crèmes hydratantes et les écrans solaires.