Sérotonine : quel est le rôle de cette "hormone du bonheur" ?

Vous vous sentez fatigué, irrité, déprimé ? Vous manquez peut-être de sérotonine ! Ce neurotransmetteur, également connu sous le nom "d’hormone du bonheur" est responsable de réguler notre humeur, notre appétit, notre sommeil et bien plus encore. Plus d’explications avec Cathy Assenheim, Neuropsychologue et auteure de plusieurs livres à succès.

La sérotonine est un neurotransmetteur, c’est-à-dire, une hormone messager entre la tête et le corps. Elle assure la transmission d’informations d’une cellule nerveuse à une autre. Elle a de nombreux rôles dans le bon fonctionnement de l’organisme. On en parle souvent comme "l’hormone du bonheur" car elle s’occupe de la régulation de l’humeur et de la gestion des émotions.