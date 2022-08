Serons-nous deux fois moins nombreux sur Terre en 2100 ? C'est la théorie d'un économiste...

Combien serons-nous sur terre à l’horizon 2100 ? Selon les estimations les plus hautes des Nations unies, nous serions près de 15 milliards d'habitants au début du prochain siècle. Le scénario moyen se situe aux alentours de 10 milliards et le scénario le plus bas à 8 milliards.

Ces résultats sont contestés par les résultats de la HSBC Global Research et l'économiste James Pomeroy.

Selon lui, "la population mondiale pourrait atteindre son maximum en 2043".

A ce moment-là, la population mondiale avoisinerait les 8 milliards d'habitants avant d’entamer une chute du nombre de naissances pour finalement atteindre un peu plus de 4 milliards en 2100.