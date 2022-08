Serneels veut amener les Flames au Mondial : "Ce serait une grande étape pour ce groupe"

Les Red Flames abordent une semaine cruciale dans les qualifications pour la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. À deux journées de la fin, elles occupent la deuxième position du Groupe F, synonyme de barrages.

"Pour ce groupe, la Coupe du monde serait une très belle prochaine étape", a déclaré l’entraîneur Ives Serneels. "Mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Soyons honnêtes : notre match en Norvège n’a pas été bon et en Pologne, nous avons eu des moments d’égarement, mais nous sommes sur la bonne voie dans ce groupe. Nous devons donc faire tout ce que nous pouvons pour gagner ce match. Il est vrai que nous devons finir par obtenir un résultat contre les grandes nations du football. Nous pouvons encore progresser dans ce domaine. Mais ce groupe est dans un flux positif et la maturité a changé. Pendant l’Euro, ce groupe a encore franchi un palier. Le premier match contre l’Islande a été difficile, mais nous avons pris un point. Nous avions l’habitude de perdre ces matches. Le groupe m’a surpris très agréablement, avec la mentalité sur et en dehors du terrain."

Pour finir en tête du groupe et se qualifier directement pour le tour final, les Red Flames doivent non seulement battre la Norvège, qui compte trois points de plus mais aussi une victoire avec cinq buts d’écart vu que les Belges ont subi une lourde défaite 4-0 à Oslo en octobre dernier. En cas d’égalité, les résultats des confrontations directes sont pris en compte.

Il y a encore de l’espoir dans les barrages, mais cela reste une loterie et la fédération internationale de football (FIFA) a mis au point un système très complexe pour cette édition. Seuls les trois meilleurs deuxièmes sont directement qualifiés pour le deuxième et dernier tour des éliminatoires, les six autres équipes doivent d’abord passer par un premier tour. La Belgique occupe actuellement la première place du classement des deuxièmes.

Des trois vainqueurs du deuxième tour des éliminatoires, seulement les deux meilleurs seront qualifiés pour la Coupe du monde. Le troisième devra encore passer par un barrage intercontinental. Pour le classement final, les résultats des matches du deuxième tour sont ajoutés au classement des deuxièmes.

Les Red Flames n’ont pas les meilleurs souvenirs des barrages de la Coupe du monde. Dans leur groupe de qualification pour le Mondial 2019 en France, elles ont terminé à la deuxième place avant de manquer de peu les demi-finales des barrages contre la Suisse.