Serj Tankian de System of A Down évoque sa reprise de "The Show Must Go On" de Queen avec Brian May

C’est en septembre dernier que le chanteur de System of A Down reprenait le classique de Queen en compagnie du guitariste Brian May au Starmus festival à Yerevan en Arménie, un événement qui met à l’honneur la science et l’art qui "rassemble les plus grands esprits de la planète".

A l’affiche de ce festival également : Jeff Scott Soto de Sons of Apollo, le singer-songwriter Graham Gouldman, la chanteuse d’opéra Montserrat Martí et l’Orchestre National Arménien.

Et c’est dans l’émission radio Full Metal Jackie que Serj Tankian a évoqué cette collaboration avec le guitariste de Queen : "Queen est un groupe incroyable. Ils n’ont pas besoin de moi pour le savoir, d’ailleurs. J’ai toujours respecté ce groupe et l’œuvre de Brian May".

Il évoque les raisons de cette collaboration à un festival de science : "Nous avons un ami commun astrophysicien, Garik Israelian, qui est à l’origine de ce festival Starmus".

"Ils ont organisé cet événement à 6 ou 7 reprises dans le monde entier. Il y en a eu un chaque année, excepté pendant le Covid. Et cette fois-ci, c’était en Arménie. Ils m’ont invité pour chanter quelques titres avec l’Orchestre National Arménien et c’était extraordinaire."

"J’ai été invité à interpréter une chanson avec Brian May. Il est adorable. C’est une personne très douce, mais il est aussi très intelligent et extrêmement talentueux, pas besoin de vous le préciser. C’était un plaisir de le rencontrer et de passer du temps avec lui."

Chaque année, le festival est présenté par des astronautes célèbres, des prix Nobel ou des scientifiques reconnus. L’édition 2022 était intitulée Starmus VI : 50 Years On Mars et soulignait les 50 ans du premier atterrissage par "Mars 3" et la sonde "Mariner 9".

Découvrez cette performance ci-dessous, ainsi que l’interview de Serj Tankian :