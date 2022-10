Serj Tankian de SOAD n'en peut plus que ses fans surgissent derrière lui en criant « Wake Up! »

Et depuis 2001, les fans du groupe se sont pris d’affection pour les paroles " Wake Up ! " qui ponctuent le titre, à tel point qu’ils le lui crient en tous lieux et tous moments quand ils le croisent… et Serj Tankian avoue qu’il n’en peut plus de sursauter à chaque fois !

" Je sursaute à mort à chaque fois que quelqu’un s’approche de moi en hurlant " Wake Up ! ". Quand ils arrivent dans mon dos, ou n’importe où, en public, je meurs de peur à chaque fois ", explique-t-il au media Revolver dans une nouvelle interview.

“Je suis toujours genre "mais sérieux, mec ?! Wow, je suis content que tu sois heureux de me voir mais s’il te plaît ne fais pas ça ! " et ça m’arrive tout le temps ".

Malgré cela, Serj Tankian précise qu’il est incroyablement reconnaissant à ses fans pour cette connexion musicale entre lui et eux : " c’est le plus beau compliment qui puisse exister dans le monde, le fait qu’ils écoutent notre musique. Et pour moi, la cerise sur le gâteau, c’est l’écoute sur plusieurs générations ! ".