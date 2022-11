Sérine : "Que George Clooney vienne m'apporter un petit café Nespresso en me disant "Anything else Ma’am?"

Chaque semaine dans le Réveil de Tipik, Sérine nous parle d’un sujet qui la chiffonne...

Accrochez-vous ! Sérine Ayari dit souvent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Originaire de Flandre, l'humoriste et chroniqueuse belge est connue pour son franc parler légendaire qu'elle partage le mercredi dans la matinale de Tipik avec Lara, Audrey, Marco et François !

Cette semaine, Sérine a pas mal voyagé et ça lui a laissé un goût doux-amer... En rentrant à Bruxelles, c'était la grève. On lui propose alors un trajet en Uber à un prix exorbitant :

Si je paye 49 euros pour 5,5km, je veux que le chauffeur de taxi soit Samy Naceri -sobre-, je veux un concert live de Britney à la place de la radio - Britney habillée - et que George Clooney vienne m'apporter un petit café Nespresso en me disant "Anything else Ma’am?"