Serine : "Quand un mec te dit que ses ex sont des folles, c’est peut-être lui qui les rend folles"

Serine Ayari dit souvent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Originaire de Flandre, l’humoriste et chroniqueuse belge est connue pour son franc-parler légendaire qu’elle partage dans la matinale de Tipik avec Gaëtan, Audrey et Kristofer !

Ce matin, Serine fait le bilan de ses relations amoureuses :

Quand un mec te dit que ses ex sont des folles, c’est peut-être lui qui les rend folles. Au début tu te dis "OK, il fait moitié-moitié", et puis tu vois qu’il fait moitié-moitié avec tout ! […] Moi je sais que si un jour, tous mes ex se mettent ensemble pour dire quelque chose à mon prochain partenaire, c’est "Serine, elle déteste perdre son temps.