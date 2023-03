Serine : "Je me suis réveillée parce que le dragon de Game of Thrones me bouffait les orteils"

Accrochez-vous ! Serine Ayari dit souvent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Originaire de Flandre, l’humoriste et chroniqueuse belge est connue pour son franc-parler légendaire qu’elle partage le mercredi dans la matinale de Tipik avec Lara, Audrey, Marco et François !

Ça va bientôt faire une semaine que Serine fait le Ramadan. Elle raconte comment sa nouvelle routine lui a fait réaliser plein de choses sur ses anciennes habitudes.

Premier jour c’était nickel, mais là ça commence à devenir dur. Ce n’est pas le fait de ne pas manger. Honnêtement, ça va, je n’ai pas de soucis avec ça cette année. Peut-être parce que j’ai le mariage de ma sœur dans deux mois, et que j’ai une tante qui adore mettre sa main sur mon ventre et me dire : "Eh ben ? Tu as quelque chose à m’annoncer ?" Du coup chaque fois que je pense à cette tante, je me dis : "Ne mange pas Serine… Surtout ne mange pas…"